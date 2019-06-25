Трактор раздавил шею астраханскому фермеру во время ремонта

Из-за непредвиденного сбоя верхняя часть стогомёта внезапно опустилась и зажала голову мужчины, пробив шею.

Житель Астраханской области погиб во время ремонта своего трактора. Об этом сообщают на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в селе Ватажка Володарского района. Возле дома 48-летний мужчина занимался ремонтом трактора, в частности, навесного оборудования машины, когда произошёл сбой работы гидроцилиндра. В результате голова мужчины оказалась зажата гидравлическими механизмами. От полученных повреждений он скончался на месте.

Как уточняет областное издание "Хронометр", техника не была новой, а поэтому часто ломалась. Фермер занимался ремонтом трактора сам.

Согласно предварительной информации, в последнее время мужчина работал не покладая рук. Мужчина старался как можно быстрее заготовить сено, так как готовился к торжественному событию: в августе этого года его дочь планировала сыграть свадьбу.

— Он был на все руки мастер. К нему многие обращались, если что-то нужно было сделать, починить. Он никогда и никому не отказывал. Для всех сельчан случившееся — это большое горе, — рассказал глава Марфинского сельсовета Александр Вязовой.