На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном курсантов

Курсанты Академии Национальной гвардии Украины в Харькове подверглись шквалу критики и стали объектом служебного расследования после своего выпускного вечера. А причиной стало то, что будущие силовики станцевали под знаменитую композицию Олега Газманова "Офицеры".

Злополучное видео в "Инстаграм" выложила супруга одного из выпускников. После шквала критики, порой нецензурной, девушка удалила ролик, а затем и свою страницу в соцсети. Однако было уже поздно — видео опубликовал националист, бывший глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко.

— Командующий Нацгвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ, — сообщила пресс-служба МВД Незалежной.

В августе 2015 года Минкульт Украины обнародовал чёрный список российских деятелей культуры, которые представляют "угрозу национальной безопасности". Среди них Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин и Валерия.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.