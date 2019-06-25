Шесть школьников отравились в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург

Двое несовершеннолетних были госпитализированы, четверо отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

Следователи проводят проверку по факту пищевого отравления детей в пассажирском поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, 60 воспитанников спортивной школы и пять сопровождающих следовали из детского оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Сургут" с пересадкой в Екатеринбурге.

Вечером 22 июня, поужинав в вагоне-ресторане, дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. В результате за медицинской помощью обратилось шесть несовершеннолетних. Одного из них сняли с поезда в Екатеринбурге и госпитализировали с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

Остальных детей до станции "Сургут" сопровождали медицинские работники РЖД.

— По результатам повторного осмотра медицинскими работниками в городе Сургуте одному ребёнку потребовалась госпитализация, состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, в связи с чем дети были направлены домой, — рассказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медперсонал. Они также запросили документацию относительно поездки детей. Совместно с Роспотребнадзором проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, подобное в поезде из Анапы в Екатеринбург уже происходило. Летом 2016 года после посещения вагона-ресторана отравилось 17 детей и один взрослый.