В Хакасии объяснили, почему министр образования перепутала автора "Горя от ума"

Накануне эфира Гимазутина обсуждала с прессой спектакль областной школы, поставленный по пьесе Грибоедова.

Оговорка министра образования и науки Республики Хакасия Ларисы Гимазутиной, которая в эфире местного телеканала приписала авторство "Горя от ума" Радищеву, была связана с волнением и усталостью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Минобразования республики Марину Сергееву.

— Дело в том, что министр образования Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч <...> Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что вероятной причиной ошибки министра также стала встреча с корреспондентом, которая состоялась накануне эфира. В разговоре с журналистом Гимазутина обсудила школьную постановку пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова, которая прошла в городе Сорске.

Напомним, чиновница участвовала в программе местного телеканала, где в прямом эфире подводились итоги школьного учебного года, обсуждались система ЕГЭ и литература, которую читают учащиеся. На вопрос ведущего, изучают ли современные школьники на уроках литературы произведения Радищева, Гимазутина ответила: "Да, "Горе от ума" проходят".