"Аппарат-убийца" из онкодиспансера в Воронеже 14 лет использовался незаконно

Проверка показала, что оборудование представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

Чешский аппарат гамма-терапии Teragam, который 22 мая раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже, использовался в медучреждении на протяжении 14 лет, но при этом не был зарегистрирован в России. Об этом сообщает Росздравнадзор по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности устройства.

— Медицинское изделие не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, — говорится в заключении экспертов.

По результатам проверки главврачу онкодиспансера необходимо до 22 июля 2019 года принять меры по устранению выявленных нарушений, составлено два протокола об административном правонарушении.

Как писал Лайф, 22 мая в Воронеже в областном онкологическом диспансере аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение проверить оборудование.