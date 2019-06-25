Делегация Украины в знак протеста покинула зал заседаний ПАСЕ

Парламентарии Незалежной намерены посещать только те встречи, где будет рассматриваться вопрос о санкциях против РФ.

Украинская делегация отказалась принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и покинула зал. Об этом сообщил один из парламентариев Незалежной Алексей Гончаренко.

— Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов, которые касаются наложения санкций на РФ, — заявил он в прямом эфире телеканала "Прямой".

Гончаренко назвал шаг украинской делегации символом протеста против принятия резолюции о возвращении России в ассамблею. Однако, по его словам, украинцы вернутся в зал, чтобы помешать избранию вице-спикером ПАСЕ депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях. Киев объявил о намерении добиваться санкций против российской делегации.