У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке во вторник, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Согласно данным, толчки были зафиксированы в 09:05 по времени UTC (12:05 мск) в 105,9 километра от Усть-Камчатска. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

В МЧС заявили, что в результате сильной сейсмической активности пострадавших, равно как и разрушений, нет.

Крупнейшим бедствием, произошедшим в этом регионе в XX веке, было землетрясение магнитудой 9,0 в ноябре 1952 года, ставшее пятым крупнейшим зарегистрированным в истории землетрясением. Тогда за сейсмической активностью последовало разрушительное цунами с высотой волн до 12 метров. Цунами нанесло значительный ущерб городу Северо-Курильск.