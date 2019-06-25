Глава Дагестана вернулся к работе после выздоровления

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев вернулся к своим рабочим обязанностям после лечения в одной из больниц Москвы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он полностью выздоровел.
— Глава вернулся к работе. С утра он провёл планёрку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой, — цитирует представителя правительства РИА "Новости".
Напомним, глава Дагестана Владимир Васильев 17 июня попал в больницу в Москве. У руководителя республики было диагностировано воспаление лёгких.
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