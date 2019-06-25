"Росконтроль" рассказал, какой мармелад попал в чёрный список

Образец марки "Пират-мармелад" не рекомендуют детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за высокой кислотности.

Эксперты проверили шесть марок мармелада со вкусом или ароматом яблока и внесли одну из них в чёрный список. Исследование опубликовано на официальном сайте "Росконтроля".

В лабораторию попали образцы мармелада марок "Ударница", "Азовская кондитерская фабрика", "Ваш выбор", "Каждый день", "Белёвский мармелад / Белёвская пастильная мануфактура", "Пират-мармелад / TROLLI".

Как отметили специалисты, все образцы соответствуют требованиям безопасности по содержанию токсичных элементов и микробиологическим показателям.

Эксперты пришли к выводу, что на этикетке мармелада "Каждый день" со вкусом яблока представлена недостоверная информация о составе. В образце вместо указанного натурального красителя хлорофиллина были найдены синтетические красители тартразин (E102) и синий блестящий FCF (133). Тартразин может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

— Синтетические красители, как и любые другие пищевые добавки, могут вызывать реакции непереносимости у ряда восприимчивых лиц, в том числе аллергические реакции, — пояснила главный специалист экспертного центра Ирина Аркатова.

Самым сухим образцом оказался самый дорогой — "Пират-мармелад". Он имеет очень высокую кислотность — 1,8%, потому не рекомендован к употреблению детьми и людьми с проблемами желудочно-кишечного тракта. Однако в нём было минимальное содержание сахара. А больше всего сахара было найдено в образце марки "Каждый день".

Все протестированные продукты соответствуют требованиям безопасности по содержанию токсичных элементов и микробиологическим показателям. В них не нашли дрожжи, плесень или микробы.

По результатам исследования желейный мармелад "Каждый день" был включён в чёрный список "Росконтроля" за синтетические красители, а остальные марки рекомендуют к покупке.

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