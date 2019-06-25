Прошение Евкурова об отставке не стало сюрпризом для Кремля

Прошение Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке с поста главы Ингушетии не стало сюрпризом для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своём решении... — заявил представитель Кремля. — Нет, это не было сюрпризом.

Как ранее сообщал Лайф, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Евкуров возглавляет республику с 2008 года.