В Кремле назвали победой здравого смысла возвращение делегации РФ в ПАСЕ

Песков отметил, что полноценная работа ассамблеи без участия российской делегации невозможна.

В Кремле позитивно относятся к принятию Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, возвращающей права делегации из России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно, — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в данном случае речь идёт "не о дипломатической победе Москвы", а "о победе здравого смысла".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что полноценная работа ПАСЕ без участия российской делегации невозможна.

Как сообщал Лайф, ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашается на июньскую сессию. РФ подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. 26 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосуют, будут ли полномочия российской делегации ограничены или же наша страна сохранит свои права в полном объёме.