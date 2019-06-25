Песков прокомментировал сообщения об условиях США для встречи Путина и Трампа

Условием для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 не являлось освобождение задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нет, — ответил он на вопрос, поднималась ли с американской стороны тема украинских моряков в рамках подготовки к встрече Путина и Трампа.

Ранее советник главы Белого дома Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.