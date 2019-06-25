Песков напомнил, что Крым — неотъемлемая часть России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой необходимости обсуждать вопрос принадлежности Крыма, ведь полуостров входит в состав России.

— Появляются разные точки зрения у европейских представителей на этот счёт. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что эти вопросы не подлежат обсуждению ни с одной из стран, "тем более на международном уровне".

Однако Песков пояснил, что Москва намерена последовательно и терпеливо разъяснять в ПАСЕ ситуацию с Крымом, добиваясь момента, когда "позиция европейских визави изменится".

Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, однако Киев не признал итоги голосования.