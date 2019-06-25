В Кремле прокомментировали обращение артистов МХАТа по поводу Дорониной

Назначение худруков театров не является прерогативой главы государства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об обращении актёров МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной полномочия худрука.
Ранее в соцсетях появилось видеообращение ряда артистов театра, которые требуют вернуть Дорониной, оставившей в прошлом году пост директора и художественного руководителя театра, её прежние полномочия. С просьбой актёры обратились к Владимиру Путину.
— Пока мы не видели [обращение], но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент РФ назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства, — сказал Песков.
Напомним, в декабре прошлого года новым руководителем МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков. Он сменил на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая заняла почётную должность президента театра.
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