Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Спортсмен отметил, что "судьба восприняла его просьбу об адреналине слишком буквально", и посоветовал быть осторожными с желаниями.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко опубликовал в соцсетях видео ночного пожара у берегов испанской Мальорки, который едва не закончился для спортсмена и его семьи трагедией. Огонь вспыхнул на арендованной яхте в Средиземном море сегодня ночью.

На кадрах видно приближение катера береговой охраны к горящему судну и процесс тушения. Чтобы устранить возгорание в машинном отделении, пожарным пришлось залить пеной буквально всю яхту.

— Будьте осторожны с вашими желаниями: судьба восприняла мою просьбу об адреналине слишком буквально, — посоветовал Кличко под видео в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко собирается последовать примеру брата и пойти в политику.