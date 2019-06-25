Опубликовано фото предполагаемого убийцы чемпиона по дзюдо в Тольятти

На вид мужчине — около 30 лет, рост — около 175−180 см, он может находиться в Автозаводском районе города.

Подозреваемым в жестокой расправе над мастером спорта России по дзюдо Евгением Кушниром является Гахирманов Эльшан Эльман Оглы 1988 года рождения. Фотографию мужчины опубликовало ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточняется, предполагаемый преступник, который нигде не работает и ранее не был судим, может находиться в Автозаводском районе Тольятти.

На вид Гахирманову — около 30 лет. Телосложение плотное, рост — около 175−180 сантиметров, волосы тёмные, средней длины. Как отмечается, у него могут быть заметны телесные повреждения.

Ориентировка с описанием примет злоумышленника разослана полицейским, сотрудникам Росгвардии и общественным организациям правоохранительной направленности.

По предварительным данным, подозреваемый нанёс спортсмену ранения из-за личных неприязненных отношений.