Лавров обвинил США в попытке помешать нормализации отношений России и Грузии

Министр заявил о готовности Москвы рассмотреть возможность проведения экстренной встречи в формате Карасин — Абашидзе.

Вашингтон пытается помешать процессу нормализации отношений России и Грузии, который наблюдался в последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать всё, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, — сказал он на пресс-конференции.

Лавров заявил о готовности российской стороны налаживать диалог с грузинскими коллегами. По словам министра, Москва может рассмотреть возможность проведения экстренной встречи статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем грузинского премьера по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе, если такое предложение поступит от Тбилиси.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.