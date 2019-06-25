Представитель "Грузинской мечты" Талаквадзе стал новым спикером парламента

Представителя правящей партии "Грузинская мечта" Арчила Талаквадзе избрали новым спикером законодательного органа республики. Новый председатель парламента обещает выйти на диалог с оппозицией.

— 94 за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента, — объявила исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.

В конце своей речи она пожелала ему успехов на новом посту.

Талаквадзе в свою очередь пообещал конструктивный диалог с оппозицией. Кроме того, он намерен продолжить курс на вступление Грузии в ЕС и НАТО.

С 2016 года он стал депутатом парламента. На пост спикера парламента кандидатуру Талаквадзе выдвинула "Грузинская мечта". До 2016 года он был замминистра внутренних дел Грузии.

Как уже сообщал Лайф, 21 июня грузинский парламент лишился своего спикера Ираклия Кобахидзе, который ушёл в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси.