Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская

Умерла народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская. Об этом Лайфу сообщили в школе-студии МХАТ.

Алле Борисовне был 81 год. Причины смерти вдовы легендарного Олега Ефремова и матери актёра Михаила Ефремова пока не известны.

О прощании и дате похорон Аллы Покровской в театре сообщат дополнительно.

Алла Покровская — советская и российская актриса, в творческой биографии которой нашлось место и театральным подмосткам, и съёмочной площадке. На её счету — более 60 ролей, сыгранных как в "Современнике", так и на сцене МХТ. Кинозрителю она была известна по картинам "Июльский дождь" (1966), "Свой" (1969), "Дневник директора школы"(1975) и многим другим.

В 1979-м актриса начала преподавать в школе-студии МХАТ, дослужившись до степени профессора. Честь учиться у неё имели студенты летней школы Станиславского в Кембридже, а также слушатели аспирантского курса Ууниверситета Карнеги Меллон (Питсбург). Ученики отзываются об Алле Борисовне как о любимом и талантливом педагоге и скорбят вместе с её близкими.