Гражданин Польши получил 14 лет колонии за попытку вывезти детали к С-300

Мужчину задержали с поличным при попытке заключения сделки о вывозе комплектующих к ЗРК.

Московский городской суд признал виновным польского гражданина Мариана Радзаевски и приговорил его к 14 годам колонии за шпионаж. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно обвинению, Радзаевски собирался вывезти секретные комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300. При попытке совершения сделки поляк был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. Свою вину он не признал.

Кроме того, обвинение считало, что мужчина мог собирать и передавать за рубеж важную и секретную информацию, а также государственные тайны, в числе которых могли быть сведения о военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной деятельности, которые впоследствии можно было использовать против России.

— В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски М. действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооружённых сил и спецслужб, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Отметим, что Мещанский суд Москвы арестовал Радзаевски в конце апреля этого года. Суд над гражданином Польши состоялся 10 июня. Ранее информация и материалы по данному уголовному делу были засекречены, поэтому судебный процесс проходил в закрытом режиме.