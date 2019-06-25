Истребитель Су-34 "Утёнок" впервые покажут на форуме "Армия-2019"

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Фото © Минобороны РФ

Каждый желающий сможет вживую осмотреть боевую машину и её предшественника — Су-24.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утёнок" впервые покажут на аэродроме Толмачёво в Новосибирске в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) России.

— Самолёт "Утенок" будет задействован в статическом показе, и каждый желающий сможет вживую осмотреть технику, — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24 уже перелетели из Челябинской области в Толмачёво.

Напомним, что основной площадкой проведения форума "Армия-2019" является подмосковная Кубинка. Там с 28 по 30 июня все желающие смогут увидеть новинки оборонпрома. В частности, ранее Лайф сообщал, что на экспозиции в парке "Патриот" покажут секретную бронетехнику.

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