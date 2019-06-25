Самолёт с курсантами жёстко сел в Оренбургской области – видео

Учебно-тренировочный самолёт Diamond DA40, на борту которого были курсанты Бугурусланского лётного училища гражданской авиации, совершил жёсткую посадку в Оренбургской области. Инцидентом уже заинтересовались в СУ СКР по региону, там проводят доследственную проверку.

— На борту находились командир воздушного судна и пилот, являющиеся курсантами училища. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, двигатель самолёта потерял мощность, отчего пилотам пришлось аварийно садиться, однако посадка вышла жёсткой.