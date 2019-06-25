Кировский адвокат попался на дерзком способе возвращения водительских прав

В Кирове адвокат решил помочь в возвращении водительских прав своему клиенту, который в состоянии алкогольного опьянения был за рулём автомобиля. Способ он выбрал весьма дерзкий — юрист просто "подправил" протокол ГАИ.

Как стало известно Лайфу, для осуществления задуманного адвокат попросил судью передать протокол об административном правонарушении для ознакомления. С этим документом он вышел в коридор, где изменил несколько букв в фамилии клиента. Кроме того, адвокат изменил число и месяц правонарушения.

В итоге этих манипуляций вышел протокол от 11 сентября 2019 года. На этом "находчивого" правозащитника и поймали.

Несмотря на все оправдания и заявления о том, что документы были испорчены кем-то другим, в отношении юриста была начата проверка.