"Уйдите к чёртовой матери". В Башкирии фельдшер отказалась помочь больному

Медработник несколько раз пыталась выбить телефон из рук свидетеля происходящего, чтобы её не снимали.

В селе Булгаково в Уфимском районе Башкирии фельдшер скорой помощи наотрез отказалась оказать помощь больному, потому что это был не её район. События разворачивались вечером 24 июня.

Мужчине стало плохо на улице, он не чувствовал рук и ног, и прохожие вызвали врачей. Заметив припаркованную рядом машин скорой, в которой сидела женщина в белом халате, очевидцы ринулись к ней, надеясь на помощь. И зря. На просьбу подойти к больному фельдшер резко ответила, что это не её район.

— Я ещё так удивилась, как так? Она же не может отказать в помощи! Я включила камеру и побежала к ней. Она тоже отказалась! Она говорила, что сопровождает пациентку. В итоге приехала реанимация и увезла мужчину, — рассказала Лайфу очевидица Алие Жданова.

Сама медик сказала, что "не имеет права помогать человеку", поскольку она не врач, а фельдшер.

— Уйдите отсюда к чёртовой матери, — грубо ответила она на просьбу помочь и продолжила смотреть в свой смартфон.

При этом медработник несколько раз пыталась выбить телефон из рук автора видео. Выйти из машины и помочь больному она так и не соизволила.

Ранее сообщалось, что 35-летнего челябинца парализовало из-за бездействия врачей. Врачи скорой помощи отказались везти в больницу мужчину с инсультом, а затем продержали четыре часа в приёмном покое.