В Сеуле автомобиль протаранил ворота Посольства США

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Фото © Newsis.com

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские выясняют мотивы водителя.

Легковой автомобиль врезался в ворота Посольства Соединённых Штатов в Сеуле, сообщает Newsis.

Правоохранители задержали водителя машины. Это мужчина в возрасте около 40 лет, его зовут Пак Мо.

По предварительной информации, задержанный специально направил автомобиль в ворота дипмиссии. В багажнике машины были найдены газовые баллончики.

Как сообщает YTN, мужчина приехал в столицу Южной Кореи из Пусана, автомобиль он арендовал.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские выясняют мотивы мужчины. Как отмечается, в субботу в Сеул должен прибыть Дональд Трамп. В воскресенье у американского лидера состоятся переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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