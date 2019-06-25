В Сеуле автомобиль протаранил ворота Посольства США

Легковой автомобиль врезался в ворота Посольства Соединённых Штатов в Сеуле, сообщает Newsis.
Правоохранители задержали водителя машины. Это мужчина в возрасте около 40 лет, его зовут Пак Мо.
Car loaded with gas canisters rams into US Embassy in Seoul before Trump visit https://t.co/7N4cfdcipv pic.twitter.com/PHDIrwGPQ2— Daily Mirror (@DailyMirror) 25 июня 2019 г.
По предварительной информации, задержанный специально направил автомобиль в ворота дипмиссии. В багажнике машины были найдены газовые баллончики.
Как сообщает YTN, мужчина приехал в столицу Южной Кореи из Пусана, автомобиль он арендовал.
В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские выясняют мотивы мужчины. Как отмечается, в субботу в Сеул должен прибыть Дональд Трамп. В воскресенье у американского лидера состоятся переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
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