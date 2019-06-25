Путин приедет в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина на церемонию закрытия Европейских игр в Минске.
— Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Закрытие Европейских игр состоится в Минске 30 июня. На открытии Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.
В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
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