Кремль напомнил россиянам об угрозе личной безопасности в Грузии

В Кремле заявили, что россиянам невозможно запретить ездить в Грузию, но стоит помнить об угрозе личной безопасности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, комментируя возможность запуска автобусов аэропортов рядом с Грузией.

— Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию — об этом говорить невозможно. И невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, — заявил представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что власти Грузии планируют продумать появление так называемых шаттлов из Баку, Еревана и Трабзона для российских туристов. Это связано с тем, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию после того, как Тбилиси охватили беспорядки на фоне "русофобской истерии".