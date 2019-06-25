Прямая линия с Путиным побила рекорд популярности в Сети

20 июня официальное приложение программы оказалось на третьей строчке в топе App Store в разделе "Фото и видео".

Семнадцатая по счёту прямая линия с президентом России Владимиром Путиным побила рекорд по популярности у интернет-пользователей. В социальных сетях официальную трансляцию передачи смотрели 20,7 миллиона человек, сообщает Институт развития интернета (ИРИ).

— В социальных сетях официальную трансляцию посмотрели в полтора раза больше человек, чем годом ранее — 20,7 миллиона человек: 8,6 миллиона — в соцсети "Одноклассники", 8,4 миллиона — "ВКонтакте", 3,7 миллиона пользователей на YouTube, — уточнили в ИРИ.

По данным специалистов института, трансляция прямой линии стала главной темой поисковых запросов россиян и попала в тренды YouTube. Согласно статистике Google Trends, запрос "прямая линия" 20 июня оказался самым популярным у жителей России за последние пять лет.

Наибольший интерес к прямой линии, исходя из статистики поисковой системы Google, проявили жители Тамбовской, Калининградской и Магаданской областей, Ненецкого автономного округа и Камчатского края.

Как отмечается, 20 июня официальное приложение прямой линии "Москва-Путину" оказалось на третьей строчке в топе App Store в разделе "Фото и видео". Оно обошло по популярности приложения для обработки фото Prisma, Lightroom и другие.

Напомним, прямая линия — 2019 длилась более четырёх часов, за это время глава государства ответил на 81 вопрос. Всего поступило порядка двух миллионов обращений граждан. По ТВ прямую линию с Владимиром Путиным посмотрело более 5,3 миллиона жителей России.