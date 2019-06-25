Синоптики узнали, какой день станет самым холодным в Москве с начала лета

По словам синоптиков, в грядущем похолодании виновен антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром.

Температура воздуха в Москве в ближайшую субботу понизится до рекордно низких с начала июня показателей. Согласно прогнозу специалистов Росгидромета, 29 июня в столице ожидается всего 16 градусов тепла.

— Температура в Москве будет 16 градусов. Похоже, это будет самый холодный день с начала лета, — рассказал РИА "Новости" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как пояснил метеоролог, в грядущем похолодании виновен антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром. По его словам, они как "насос" подкачивают холодный воздух с севера в центральную Россию.

Ранее специалисты "Фобоса" предупредили, что в Москву на этой неделе придёт "осень".