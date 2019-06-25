Цена на золото подскочила до максимума за шесть лет

Цена на золото с немедленной поставкой на момент закрытия торгов на Лондонской бирже драгметаллов 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. Так дорого золото в последний раз стоило в мае 2013 года.

Сегодня утром драгоценный металл незначительно потерял в цене и торговался на уровне $1428,3 за унцию.

Эксперты считают подорожание золота следствием возросшей напряжённости в отношениях США и Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о жёстких санкциях в отношении Тегерана. Белый дом назвал причиной новых ограничений "враждебное поведение Ирана".