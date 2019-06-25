Суд в Армении арестовал экс-президента Кочаряна

Сам Кочарян и его адвокаты, у которых есть 15 дней на обжалование решения, не явились на заседание.

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.

— Личные гарантии в отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения отменить и применить в его отношении арест, — сказал судья.

Он уточнил, что внесённый за освобождение Кочаряна залог будет возвращён. Экс-лидер Армении может обжаловать решение суда в течение 15 дней.

Сам Кочарян и его адвокаты на судебное заседание не явились.

Напомним, в 2018 году Роберт Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя Армении. В 2008 году в стране прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В августе 2018 года Кочарян был выпущен на свободу, однако в декабре апелляционный суд решил повторно арестовать бывшего лидера страны в связи с уголовным делом. В мае 2019 года Кочарян был освобождён из-под стражи под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.