"Погружение в отрасль". Губернаторов заставили строить дорогу, и им понравилось

В преддверии заседания Госсовета глав российских регионов пригласили на семинар по дорожному строительству с увлекательной практической частью. Там была форма, инструменты и целых 200 метров дорожного полотна, на который нужно было положить асфальт. Всё по-настоящему!

Все тонкости технологии формирования дорожной подушки и укладки асфальта губернаторы узнали на практике. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ему лично удалось и тележку с гравием повозить, и лопатой помахать.

— Мы все ротировались и попробовали себя на всех рабочих местах. Все были собранны. Был такой азарт и соревновательный дух. Мне кажется, что всем понравилось. Мне уж точно, — поделился он впечатлениями с журналистами.

Но главный плюс, по словам Цыденова, состоит в том, что, узнав процесс изнутри, он как управленец будет увереннее ориентироваться в отрасли дорожного строительства.

— К подрядчику теперь можно прийти и сказать: "Ты мне тут не рассказывай, я знаю", — шутит он.

Врио главы Курской области Роман Старовойт хоть и является опытным дорожником, однако "за лопату" взялся с охотой и азартом. Говорит, такой опыт — это "полное погружение в отрасль".

— Дорога, правда, внекатегорийная, но это реально было 200 метров. Мы прошли этапы подготовки, нас проинформировали, как велось проектирование. У каждого был свой фронт работ, — рассказывает управленец.

Все нюансы дорожного строительства губернаторы, по выражению Старовойта, "прочувствовали на кончиках пальцев" и единодушно приняли решение, что каждый в своём субъекте Российской Федерации должен организовать похожий опыт для своих команд.

Отметим, что тема автомобильных дорог обсуждалась и в ходе недавней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, как в своё время проехал две тысячи километров на "Ладе", инспектируя дорогу между Хабаровском и Читой.