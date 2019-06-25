Кадыров назвал Евкурова волевым человеком за решение уйти в отставку

Лидер Чечни Рамзан Кадыров оценил решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку как признак наличия духа и готовности служить России.

— Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. <...> Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России, — пишет Кадыров в своём аккаунте "ВКонтакте".

По словам лидера ЧР, Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное для республики время. Кадыров отмечает, что Евкуров поступил как боевой офицер и патриот и отнёсся к назначению "исключительно ответственно".

Глава Чечни также добавил, что Евкуров за время пребывания на посту руководителя региона много сделал для республики. За этот период были построены школы, больницы, дороги, детсады, промышленные предприятия и многое другое.

Как ранее сообщал Лайф, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Евкуров возглавляет республику с 2008 года.