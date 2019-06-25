Нацбанк Украины показал новую банкноту в 1000 гривен

На лицевой стороне купюры изображён академик Владимир Вернадский, на обратной — здание президиума Национальной академии наук страны.

Национальный банк Украины сообщил о планах выпустить новую банкноту номиналом в 1000 гривен, а монеты 1, 2, 5 и 25 копеек, наоборот, вывести из обращения. Об этом объявил председатель Нацбанка Яков Смолий.

— Монеты одна, две и пять копеек перестанут быть платёжным средством на Украине и будут выведены из оборота. Также постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остаётся платёжным средством, — уточнил Смолий.

По его словам, банкнота высшего номинала в 1 тысячу гривен появится в обороте 25 октября текущего года. На лицевой стороне новой украинской купюры изображён академик Владимир Вернадский, на обратной — здание президиума Национальной академии наук Украины.

Ожидается, что на протяжении следующих трёх лет номиналов гривны станет меньше — 12 вместо 17. В ряду останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины начал продавать гривны рулонами.