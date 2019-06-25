Топ-менеджеров "Аэрофлота" лишили премий из-за катастрофы "суперджета"

Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Топ-менеджеры авиакомпании "Аэрофлот" не получат премии за 2019 год из-за крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. Об этом заявил гендиректор компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

— В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год, — сообщил руководитель авиакомпании.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту летевшего из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее МАК опубликовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево на 104 страницах.