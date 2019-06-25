Под Костромой с помощью ДНК раскрыто убийство 16-летней давности

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить подозреваемых в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девушки, несмотря на то, что преступление было совершено 16 лет назад. Об этом сообщается на портале СУ СК РФ по Костромской области.

Тело 16-летней девушки было обнаружено в мае 2003 года на пустыре в посёлке Дружба Судиславского района. Как выяснили эксперты, перед смертью девушка подверглась сексуальному насилию, после чего ей нанесли многочисленные ножевые ранения. Данное дело 16 лет оставалось нераскрытым.

Но недавно специалистам удалось вычислить подозреваемого. Раскрыть дело удалось благодаря сопоставлению ДНК биологических следов, найденных на месте происшествия, и ДНК подозреваемого.

Обвинения были предъявлены 52-летнему жителю Островского района Костромской области, который отбывал срок в местах лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. Мужчина частично признал вину. Он рассказал об обстоятельствах инцидента, признался в убийстве, но факт изнасилования отрицает.

Все материалы по данному делу были направлены на рассмотрение в Костромской областной суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области поймали 39-летнего мужчину, которого разыскивали по обвинению в убийстве более чем 20-летней давности.