Беглов предложил главе фракции ЛДПР в Заксобрании возглавить комитет Смольного

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Александр Беглов. Фото © Администрация Санкт-Петербурга

Капитанов ответил, что с огромным удовольствием займёт пост руководителя структуры.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил депутату Законодательного собрания Олегу Капитанову возглавить Комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике. Он обратился к главе фракции ЛДПР парламента Петербурга на заседании городского правительства.

— А что бы вам не возглавить комитет, как раз освободился Комитет по межнациональным отношениям и миграционной… Вы хороший вопрос задали. Не трусьте, возглавьте комитет, — сказал Капитанову глава Северной столицы.

Капитанов ответил, что с огромным удовольствием возглавит структуру Смольного.

Ранее сообщалось, что Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Петербурга.

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