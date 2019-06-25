Россияне стали пить меньше алкоголя

В последние годы также наблюдается снижение общего уровня употребления наркотиков среди взрослого населения.

Жители России стали пить меньше спиртного, с 2009 года показатель снизился на пять с половиной литров на душу населения. Об этом рассказала психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

— Если в 2009 году это было 18 литров на человека, то в 2018 году — это 12,5 литра, — заявила директор Национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

Она отметила, что в последние годы также наблюдалось снижение общего уровня употребления наркотиков среди взрослого населения. При этом уровень употребления наркотиков школьниками продолжает расти.

По данным Минздрава РФ, в 2018 году потребление алкоголя в России снизилось почти в два раза по сравнению с 2011 годом — до 9,3 литра. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в РФ 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из-за выпивки: либо от отравления, либо от болезней, вызванных алкоголизмом.