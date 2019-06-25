Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Владимир Зеленский за первый месяц на посту президента Украины получил заработную плату в 12 797 гривен (около $485 или чуть более 30 тысяч рублей). Об этом сообщает издание "Фактор" со ссылкой на администрацию лидера Незалежной.

Отмечается, что премии Зеленскому в мае начислены не были. Кроме того, из первой зарплаты было удержано 2481 гривна (около $95 или 5,9 тысячи рублей) обязательных сборов и налогов.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Спустя месяц после инаугурации команда нового лидера Незалежной перечислила 20 его достижений за время работы на этом посту.