Минпромторг прокомментировал сообщения о командировочных расходах Мантурова

В ведомстве подчеркнули, что объём бюджетных средств на командировочные расходы на соответствующий год согласовывается при формировании проекта федерального бюджета.

Законодательство РФ не ограничивает стоимость гостиниц в зарубежных командировках для руководства министерств. При этом соответствующие расходы контролирует Счётная палата, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

— В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 года расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте согласно приложению к указанному постановлению, Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам, — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, к таким сотрудникам относятся министр, его заместители, руководитель правительственной делегации, члены правительственной делегации.

Для других министерских работников стоимость номеров гостиниц в командировках за границу возмещается в пределах норм, которые устанавливает Министерство финансов. Например, для КНР предельная суточная норма компенсации расходов за гостиницы составляет 120 долларов.

В Минпромторге напомнили, что объём бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на год.

Ранее организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" опубликовала материал, в котором утверждается, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ноябре 2016 года якобы "переночевал в гостинице в Шанхае за бюджетные 1,388 миллиона рублей".