Белгородский митрополит заявил, что войну выиграли крещёные люди

Именно верующим было суждено духовно победить "хорошо отлаженную фашистскую машину", считает священнослужитель.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере в честь 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что нацистов победили крещёные люди. Видео обращения священнослужителя опубликовано на официальном канале епархии в YouTube.

На кадрах белгородский митрополит говорит, что в первые месяцы Великой Отечественной войны погибло более 60% молодых бойцов Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время".

— Большинство из них не были крещёными, они были убиты. Это была жертва, которая была принесена за безбожие, — обратился к верующим предстоятель.

По убеждению митрополита Иоанна, "войну выиграли крещёные люди". Именно верующим христианам было суждено духовно победить "эту хорошо отлаженную фашистскую машину".