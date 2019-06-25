Стало известно, кто занял сенаторское кресло арестованного Арашукова

Депутат думы Черкесска Крым Казаноков назначен новым сенатором от КЧР вместо арестованного Рауфа Арашукова, который был досрочно лишен своих полномочий. Это назначение сделал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, о чем и сообщил в Instagram.
— Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии, — пишет глава КЧР.
Темрезов уверен, что сенатор на своем новом месте будет ответственно работать над развитием российского парламентаризма и решением социально-экономических задач республики.
Как уже сообщал Лайф, в конце мая Совфед досрочно прекратил полномочия Арашукова как сенатора. Всё это произошло из-за того, что чиновник не предоставил свою декларацию о доходах.
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