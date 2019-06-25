Михаил Ефремов назвал причину смерти Покровской

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Актёр Михаил Ефремов назвал причины смерти своей матери — народной артистки РСФСР Аллы Покровской. По его словам, Алла Борисовна в последнее время тяжело болела.

Сепсис, — заявил Ефремов "360".

Он рассказал, что Покровская боролась сразу с несколькими недугами, ей требовалось переливание крови, которое врачи не могли сделать из-за болезни печени.

— Болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала, — подытожил артист.

Как сообщал Лайф, Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. Коллеги назвали её человеком-эпохой.

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