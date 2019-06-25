Туристам могут ограничить посещение Байкала

Сейчас к озеру приезжает огромное количество людей, по вине которых на территории скопились тонны бытовых отходов.

Посещение Байкала со временем придётся ограничить из-за нерешённой проблемы мусора, который туристы бросают у берегов древнего озера. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— Байкал вызывает всё большее беспокойство... На Байкал приезжают миллионы туристов, и среди них много так называемых диких. Тонны мусора валяются на берегу... Рано или поздно придётся ограничить поток туристов на Байкал, — сказал Иванов в ходе Водного конгресса.

Он подчеркнул, что промышленных сбросов у озера практически нет, растёт количество именно бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития России предложили изымать землю у граждан за мусор и нескошенную траву.