Солист "Океана Эльзы" замахнулся на должность в Правительстве Украины

Музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что готов занять любую должность в будущем кабинете министров Украины по итогам внеочередных выборов в парламент.

— Я готов к любой должности (в кабинете министров. — Прим. Лайфа). Как политическая ситуация сложится, — сказал Вакарчук в интервью LB.ua.

Ранее музыкант объяснил, почему не участвовал в президентских выборах, но решил идти на выборы в Верховную раду.

Напомним, парламентские выборы в Незалежной состоятся 21 июля. Участие в них будет принимать в том числе партия "Голос", созданная Вакарчуком. ЦИК Украины уже зарегистрировала более 3,3 тысячи кандидатов в депутаты Рады.