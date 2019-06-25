Верховный суд Австрии одобрил выдачу украинского олигарха Фирташа США

Окончательное решение относительно судьбы бизнесмена должен принять министр юстиции страны Клеменс Яблонер.

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

В ходе заседания во Дворце правосудия в Вене судьи подтвердили решение нижестоящей инстанции о том, что Дмитрий Фирташ может быть выдан США. При этом окончательное решение относительно экстрадиции украинского бизнесмена должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Напомним, Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года, а потом отпустили под подписку о невыезде под рекордный для Австрии залог — 125 миллионов евро. Лайф также писал об отношениях бизнесмена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, который поспособствовал решению об экстрадиции бизнесмена.