Детские пособия для малоимущих семей планируют повысить до 10 тысяч рублей

В России готовят законопроект о повышении критериев нуждаемости семей. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, в планах ввести выплаты на первого и второго ребёнка для семей, чей доход меньше, чем два прожиточных минимума на человека.

Это пособие ежемесячно будет составлять не менее десяти тысяч рублей на одного ребёнка.

Кроме того, с 1 июля почти в два раза увеличат компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Медведев напомнил, что эта проблема поднималась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Стоит отметить, что на решение этих вопросов нацелены нацпроекты, которых всего 12, и проект "Демография" входит в их число.