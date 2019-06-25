Нарколог рассказал о действии веществ, которые использовал серийный отравитель

По мнению эксперта, для отравления своих жертв преступник использовал психотропные препараты.

Злоумышленник, который отравил и ограбил как минимум 24 человека в центре Москвы, мог подмешивать в газировку препараты-нейролептики. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-нарколога Олега Стеценко.

По мнению эксперта, для отравления своих жертв неизвестный мог использовать психотропные препараты, предназначенные в основном для терапии психотических расстройств.

— В голове есть стимулирующие системы, поддерживающие артериальное давление, дыхание и так далее. А эти препараты их выключают. У человека снижается давление, понижается настроение, угнетается дыхание вплоть до бессознательного состояния, — пояснил Стеценко.

При этом нарколог считает, что обычный человек не смог бы достать такие дозы без знакомств в психиатрических кругах. Кроме того, медик предположил, что в качестве отравы злоумышленник мог использовать какое-то действующее вещество из Китая, которое применяется при производстве "спайсов" и других курительных смесей.

Напомним, в центре Москвы неизвестный мужчина травил газировкой, а после этого грабил прохожих. По предварительным данным, от действий "серийного отравителя" пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

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