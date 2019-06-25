Глава Центра кавказоведения при МГУ: Отставка Евкурова – мощный поступок

По мнению политолога, подавший в отставку глава Ингушетии — военный человек, "который выполнял, выполняет и будет выполнять приказ главнокомандующего до конца".

Политолог, глава Центра кавказоведения при МГУ Исмаил Агакишев считает Юнус-Бека Евкурова грамотным и эффективным управленцем, болеющим за свой родной регион. Именно поэтому его решение о досрочной отставке выглядит мощным поступком и своевременным шагом, который укладывается в последовательную евкуровскую политику, считает эксперт.

— Юнус-Бек Евкуров — очень умный, мудрый и порядочный человек, по любому сложному вопросу с ним всегда можно было посоветоваться, и он никогда не отказывал, — комментирует политолог. — Большинство на его месте после покушения в 2009 году могли бы в тот же момент уйти, но он не сдался. И это его соответствующе характеризует. Он военный человек, который выполнял, выполняет и будет выполнять приказ главнокомандующего до конца.

Агакишев обратил внимание на то, как под руководством Евкурова преобразилась республика по сравнению с тем временем, когда он только пришёл. По его словам, Ингушетия шагнула далеко вперёд как в вопросах безопасности, в том числе антитеррористической, так и в сферах экономики.

— Посмотрите, какую помощь он оказывает Сирии, как налаживает дружеские связи с соседними регионами и странами. Мы видим, как возрос инвестиционный потенциал республики. И это показывает Евкурова как эффективного управленца, болеющего за свой родной регион. Такие люди должны быть символом Кавказа, — заключил глава Центра кавказоведения при МГУ.

Как ранее сообщал Лайф, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, это не стало сюрпризом для Кремля.

Напомним, Евкуров возглавляет республику с 2008 года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру по военной линии.