Бывший заключённый — о сроке Кокорина и Мамаева: Можно на одной ноге отстоять

Он поставил под сомнение возможность побега спортсменов, отметив, что вместе они могут убежать "только в штрафную площадку".

Бывший заключённый, писатель Михаил Орский заявил, что друзей-футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вряд ли этапируют в одну колонию. По его словам, в местах лишения свободы не принято содержать рядом фигурантов одного дела во избежание сговора или побега.

При этом он поставил под сомнение возможность побега спортсменов, отметив, что вместе они могут убежать "только в штрафную площадку".

— Обсуждать тему отбытия их срока смешно. Не в виду их личностей, а в виду того мизера, что им осталось сидеть. Такой срок можно на одной ноге отстоять! — заявил Орский в эфире НСН.

По мнению экс-заключённого, обсуждать срок футболистов можно лишь со спортивной точки зрения.

— Будет ли у них возможность поддерживать форму, потому что они по футбольным меркам ещё достаточно молоды, завязывать им рано, — прокомментировал Орский.

По словам адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, идеальным местом для отбытия наказания для его подзащитного стала бы одна колония с братьями Кокориными.

Ранее Лайф сообщал, что в конце июня — начале июля Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию поездом.